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Танки и не только. РФ потеряла в боях за Авдеевку более 400 единиц техники, - разведка Британии

Авдеевка, Пятница 16 февраля 2024 21:35
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Танки и не только. РФ потеряла в боях за Авдеевку более 400 единиц техники, - разведка Британии Иллюстративное фото: РФ потеряла в боях за Авдеевку более 400 единиц техники (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в попытках взять Авдеевку под свой контроль потеряли более 400 единиц техники. Речь идет о танках и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британской разведки, которые приводит Министерство обороны Британии в Twitter.

В британской разведке напомнили, что россияне активно пытаются оккупировать Авдеевку с октября прошлого года и они “добились постепенного прогресса”. В ответ на это усиливаются и украинские защитники.

"При попытке захватить город Россия потеряла не менее 400 танков, боевых машин пехоты и другой техники, а также, вероятно, тысячи человек личного состава", - уточнили в разведке.

Также там добавили, что оккупанты продолжают атаки в районе Бахмута, чтобы взять под свой контроль Часов Яр. Но с мая 2023 года, когда они захватили Бахмут, успеха там россияне не имеют.

Бои за Авдеевку

Напомним, ситуация в районе Авдеевки продолжает оставаться критической. Россияне бросили все силы в попытках захватить город. Они активно используют свою наземную технику и авиацию в штурмах позиций украинских защитников.

Тем временем бойцы ВСУ продолжают держать оборону и активно уничтожают врага. Как рассказали сегодня в Третьей отдельной штурмовой бригаде, их бойцы уже обезвредили более четырех тысяч российских солдат.

В некоторых местах в районе города на шестерых наших защитников приходится сотня оккупантов.

Более детально о ситуации вокруг города в интервью РБК-Украина рассказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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