Навальный умер в исправительной колонии России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб у управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ФСИН).

Отмечается, что во время прогулки Навальный якобы почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание.

"Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - сообщается на сайте.

Источник российского пропагандистского телеканала Russia Today утверждает, что у Алексея Навального оторвался тромб.

Кто такой Навальный

Алексей Навальный был российским политиком и общественным деятелем. Известен своей оппозиционной позицией и антикоррупционными расследованиями о российских чиновниках.

Отравление Навального

20 августа 2020 года Навальный потерял сознание в самолете на пути из Томска в Москву. После госпитализации его доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Уже 2 сентября правительство Германии заявило, что в организме оппозиционера обнаружили следы яда группы "Новичок", над которым работали лаборатории СССР и Российской Федерации.

В частности информацию об отравлении "Новичком" подтвердили еще две независимые лаборатории во Франции и Швеции.

Страны Европейского союза (ЕС), Великобритания и Соединенные Штаты Америки (США) осудили нападение на Навального и призвали власти России расследовать произошедшее.

Подтверждения смерти нет

"ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти Алексея Навального в ИК-3. Никаких подтверждений этому у нас пока что нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим", - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Почему посадили навального

17 февраля Навального задержали по прибытии в Москву из Берлина, где он провел несколько месяцев, выздоравливая от отравления "Новичком".

Уже 22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил политика к 9 годам колонии строгого режима. Его признали якобы виновным по делу о "мошенничестве" и "оскорблении" суда. Во время дебатов прокурор просила подсудимому 13 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Согласно версии следствия, Навальный, тратил средства, которые собирал на деятельность "Фонда борьбы с коррупцией", "Фонда защиты прав граждан" и "Штабов Навального" на, якобы, экстремизм и личные нужды.

В частности, его обвинили в оскорблении судьи Екатерины Фроловой, которая поддерживала обвинения против него на процессе по делу о клевете на ветерана, и внука ветерана - Игоря Колесникова.

4 августа 2023 года политика приговорили к 19 годам колонии особого режима.