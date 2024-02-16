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В США рассказали, сколько Россия потратила денег на войну против Украины, - СМИ

Пятница 16 февраля 2024 18:22
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В США рассказали, сколько Россия потратила денег на войну против Украины, - СМИ Фото: в США рассказали, сколько Россия потратила денег на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия потратила более 200 млрд долларов на развертывание и содержание своих войск для полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Reuters Идриса Али в Twitter.

Расходы РФ

"Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснащение, развертывание и содержание войск в Украине", - привел корреспондент заявление неназванного чиновника США.

Он уточнил, что страна-агрессор потеряла 10 млрд долларов в результате отмены продажи своего оружия.

При этом, по данным неназванного чиновника, война обошлась России в 1,3 триллиона долларов, которые ранее предполагалось потратить на экономический рост до 2026 года.

Потери РФ в живой силе и технике

Как отметил чиновник, оккупанты потеряли ранеными или убитыми 315 тысяч человек с начала вторжения.

Также он добавил, что с февраля 2022 года украинские войска уничтожили или повредили в Черном море не менее 20 средних и крупных кораблей ВМФ России и один танкер под российским флагом.

Данные ВСУ о потерях россиян

Стоит заметить, что данные Генштаба Вооруженных сил Украины о потерях оккупантов в живой силе отличаются от тех, которые привел неназванный чиновник США.

По состоянию на 16 февраля известно, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 400 300 военных.

При этом за прошедшие сутки, 15 февраля, украинские защитники ликвидировали 1210 вражеских солдат.

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