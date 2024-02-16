Пресс-секретарь Навального пока не подтверждает смерть оппозиционера

В команде российского оппозиционера Алексея Навального пока не подтверждают его смерть. Отмечают, что доказательств нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш в Twitter (X).

"Никаких подтверждений этого у нас пока нет. Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим", - написала она.

Добавим, что адвокат Навального Леонид Соловьев отказался комментировать российским СМИ информацию, учитывая решение семьи политика.

Россия заявила о смерти Навального

Сегодня, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Напомним, что в августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Российский политик потерял сознание в самолете на пути из Томска в Москву, после этого его доставили в клинику "Шарите" в Германии. Там он проходил лечение.

В начале 2021-го Навальный вернулся в Россию, где был задержан. На оппозиционера повесили сразу несколько уголовных дел, в частности, экстремизм, клевету и т.п.

4 августа 2023 Навального приговорили к 19 годам за решеткой.