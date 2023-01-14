На пути в ЕС и НАТО, военная помощь союзников и погода на выходные: новости за 13 января

Война России против Украины: последние новости

В Соледаре идут бои, а ВСУ наносят урон оккупантам в Херсонской области, по данным вечерней сводки Генштаба. Кроме того, сегодня россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области, используя ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, сбрасываемые с беспилотников.

Обновлена карта войны в Украине по состоянию на 13 января: данные разведки Британии.

Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Также приземлили российский штурмовик Су-25 и уничтожили три состава боеприпасов, поразили три района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что наблюдаются признаки подготовки врагом к новому массированному обстрелу Украины. При этом хорошей новостью стало то, что Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о воздушной угрозе.

Украина на пути к мировым сообществам - Евросоюзу и НАТО

Украина надеется пройти весь путь к вступлению в Европейский союз менее чем за два года. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что страна де-факто стала членом НАТО, а скоро станет и де-юре.

В то же время, Европейский союз, по словам главы Европарламента Урсулы фон дер Ляйен, перечислит первый транш макрофинансовой помощи Украине уже в этом месяце.

Однако были и печальные новости: нападение России на территории Украины привело к масштабному материальному ущербу окружающей среде. По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, по состоянию на 13 января 2023 года сумма ущерба достигла 46 млрд долларов.

Военная помощь союзников Украины продолжается

Международные партнеры уже предоставляют Украине тяжелую технику для борьбы с российской агрессией. Поставки будут продолжаться и дальше.

Правительство Италии приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, способной сбивать, в том числе, баллистические ракеты.

В Минобороны Франции обозначили сроки передачи Украине легких колесных танков AMX-10RC . Там надеются поставить их через два месяца.

Однако спорным стал вопрос получения Украиной тяжелых танков, производимых в Германии. В настоящее время Украина находится за полшага до решения темы танков, а обещание Польши предоставить танки Leopard является мощным шагом. Напомним, что Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard. Уже пять стран готовы передать вооруженным силам Украины эти танки. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательно взвешивать каждый шаг, решая, отправлять ли в Украину боевые танки.

В то же время министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку. Это стало результатом скандала, разгоревшегося в начале декабря прошлого года в Германии из-за нехватки боеприпасов, в частности к ЗРК Gepard, которые передавали Украине. Тогда министра Ламбрехт критиковали за то, что во время ее руководства ситуация со снабжением немецкой армии только ухудшилась.

Кроме того, в декабре прошлого года Минобороны Германии отказалось от предложения Польши передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Ламбрехт заявляла, что эти системы предназначены для развертывания исключительно на территории НАТО, однако уже в январе этого года Берлин пообещал передать Украине целую батарею Patriot.

Появился ли в Украине новый штамм COVID и погода на выходные

По состоянию на сегодняшний день в Украине не обнаружен новый штамм Omicron XBB.1.5. При этом в стране циркулируют восемь разновидностей коронавируса, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Он подтвердил, что в Украине не планируют вводить локдаун из-за коронавируса в условиях войны. Речь может идти только о локальных ограничениях.

В Украине в ближайшие пять суток, 13-18 января, прогнозируется постепенное повышение температуры. Морозы станут отступать с понедельника.