Франция назвала сроки передачи Украине легких танков AMX-10RC
В Минобороны Франции очертили сроки передачи Украине легких колесных танков AMX-10RC. Там надеются поставить их в течении двух месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, которого цитирует Reuters.
"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC в течении двух месяцев", - заявил министр.
Как пишет издание, о таком Лекорню сообщил по итогам состоявшегося вчера телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Напомним, что 4 января французский президент Эммануэль Макррон заявил о намерении Парижа передать Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.
Как впоследствии отметили в украинском МИД, решение президента Франции по поводу этих поставок стало революционным.
Детальнее о французских AMX-10RC читайте в материале РБК-Украина.
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