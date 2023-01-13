ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция назвала сроки передачи Украине легких танков AMX-10RC

Новина українською →
Париж, Пятница 13 января 2023 09:53
Франция назвала сроки передачи Украине легких танков AMX-10RC Фото: Франция назвала сроки передачи Украине легких танков AMX-10RC (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Франции очертили сроки передачи Украине легких колесных танков AMX-10RC. Там надеются поставить их в течении двух месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, которого цитирует Reuters.

"Франция надеется доставить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC в течении двух месяцев", - заявил министр.

Как пишет издание, о таком Лекорню сообщил по итогам состоявшегося вчера телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Напомним, что 4 января французский президент Эммануэль Макррон заявил о намерении Парижа передать Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.

Как впоследствии отметили в украинском МИД, решение президента Франции по поводу этих поставок стало революционным.

Детальнее о французских AMX-10RC читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Военная помощь
NEWS
Оккупанты ударили ракетами по трем городам и заказали форму "Роснефти", - сводка Генштаба
Оккупанты ударили ракетами по трем городам и заказали форму "Роснефти", - сводка Генштаба
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам