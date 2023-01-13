ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Карта войны в Украине на 13 января: данные разведки Британии

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 15:09
Карта войны в Украине на 13 января: данные разведки Британии Фото: на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий на Донбассе. Враг пытается атаковать украинские позиции на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, россияне наносят пытаются штурмовать украинцев в Луганской и Донецкой областях, а именно - возле Сватового, Кременной, Соледара и Бахмута. В районе двух последних населенных пунктов продолжаются ожесточенные бои.

Стоит отметить, что российское командование уже поспешило объявить о захвате Соледара, однако в Вооруженных силах Украины эту информацию опровергают. Там заверили, что бои в городе продолжаются.

Ситуация на других участках фронта - стабильна. Обе стороны продолжают артиллерийские дуэли. Тем временем Силы обороны Украины отрабатывают по тыловым позициям врага на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Карта войны в Украине на 13 января: данные разведки Британии

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия ежедневно теряет в войне около 500-600 военных. Если говорить об украинских потерях, то они составляют лишь десятую часть этого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Великобритания Российская Федерация ВСУ
NEWS
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам