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Украина планирует пройти путь к вступлению в ЕС за два года, - Шмигаль

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Пятница 13 января 2023 17:21
Украина планирует пройти путь к вступлению в ЕС за два года, - Шмигаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина надеется пройти весь путь к вступлению в Европейский Союз меньше, чем через два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

По его словам, Украина будет готовиться к непосредственным переговорам о вступлении в ЕС параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства.

"Что это значит? Будет сформирована переговорная позиция Украины, которая определит наши сильные стороны, границы компромиссов, как вступление в ЕС повлияет на отдельные сектора экономики и государства в целом. Будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые профессионально смогут обсудить детали в разных сферах". Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что дальше Украину ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием Соглашения о вступлении в ЕС.

"Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Будут окончательно отменены все барьеры на торговлю, ограничения движения рабочей силы, Украина получит доступ к структурным и инвестиционным фондам ЕС", - добавил он.

Напомним, саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что в ходе саммита планируется обсудить начало переговоров по членству Украины.

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