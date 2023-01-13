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Италия передаст Украине батареи ЗРК SAMP/T, - СМИ

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Рим, Пятница 13 января 2023 19:12
Италия передаст Украине батареи ЗРК SAMP/T, - СМИ Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Италии приняло решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которая способна сбивать, в том числе, баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RID.

По данным издания, "зеленый свет" был дан в последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони.

Около двух недель назад вопрос поставки батареи ЗРК оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных - учитывая, что на вооружении Италии находится всего пять батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE - и некоторых политиков в правительственном большинстве.

Издание сообщает, что ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

"Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и в настоящее время детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из "кусочков" итальянской системы и "кусочков" французской системы", - говорится в материале.

Батарея ЗРК SAMP/T основана на перехватчике ASTER 30 Block 1 и является эффективной системой в основном против крылатых и противорадиолокационных ракет, больших беспилотников, а также имеет ограниченный антибаллистический потенциал (против ракет малой дальности).

Италия передаст Украине батареи ЗРК SAMP/T, - СМИ

Фото: Италия передаст Украине батареи ЗРК SAMP/T (mil.gov.ua)

Напомним, ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заверил в продолжении поддержки Украины. Рим готов поставить еще больше оружия для ВСУ.

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