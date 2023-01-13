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Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о ракетах и дронах, - посол

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Иерусалим, Пятница 13 января 2023 14:22
Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о ракетах и дронах, - посол Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получит от Израиля современные технологии оповещения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях о вражеских ракетах и дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука во время брифинга.

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением относительно ракет и дронов. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что за определенное время мы получим ее полностью", - отметил дипломат.

Напомним, что после смены правительства Израиль заявил, что проведет ревизию в сфере международных отношений.

В частности, новый глава МИД Израиля заявил, что хочет изменить подход к войне России против Украины. Он предупредил, что его страна будет меньше говорить о вторжении и возобновит контакты с руководством РФ.

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