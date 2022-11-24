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В Германии ответили на предложение Польши передать Украине ПВО Patriot

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Берлин, Четверг 24 ноября 2022 19:49
В Германии ответили на предложение Польши передать Украине ПВО Patriot Фото: Кристине Ламбрехт, министр обороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Системы ПВО Patriot, которые Германия намерена передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

"Эти Patriot являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО", - отметила министр.

По ее словам, любое возможное использование американских ЗРК не на территории стран-союзников потребует обсуждения между странами Альянса.

Напомним, ранее Польша приняла предложение Германии о размещении систем ПВО Patriot на границе с Украиной.

После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой передать Украине ЗРК, которые предназначались для его страны.

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