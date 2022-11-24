В Германии ответили на предложение Польши передать Украине ПВО Patriot

Системы ПВО Patriot, которые Германия намерена передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

"Эти Patriot являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО", - отметила министр.

По ее словам, любое возможное использование американских ЗРК не на территории стран-союзников потребует обсуждения между странами Альянса.