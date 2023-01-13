ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Минобороны Германии решила подать в отставку, - Bild

Новина українською →
Берлин, Пятница 13 января 2023 21:26
Глава Минобороны Германии решила подать в отставку, - Bild Фото: Кристине Ламбрехт, министр обороны Германии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила подать в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Как отмечает Bild, о решении Ламбрехт подать в отставку рассказали сразу несколько информированных источников.

Сама Ламбрехт пока не делала никаких публичных заявлений по поводу своей отставки. Немецкое Минобороны пока также эту тему не комментировало.

В то же время, по данным BILD, уже определен вероятный преемник Ламбрехт. Так, возможным следующим министром обороны называют уполномоченную Бундестага по делам вооруженных сил Еву Хёгль.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
NEWS
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
Британия в понедельник объявит о передаче Украине танков Challenger 2, - СМИ
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам