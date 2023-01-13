ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина уже начала получать тяжелую технику от партнеров, - Ермак

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 16:40
Украина уже начала получать тяжелую технику от партнеров, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Международные партнеры уже предоставляют Украине тяжелую технику для борьбы с российской агрессией. Поставки будут продолжаться и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Чтобы выиграть эту войну, нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику", - написал он.

Ермак уверен, что так будет продолжаться и дальше. Он заверил, что партнеры и дальше будут поддерживать Украину всеми возможными способами.

Добавим, что в начале своего поста Ермак поставил эмодзи с флагами Франции и Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макррон заявил о намерении передать Украине легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.

В Минобороны страны надеются поставить Украине танки за два месяца.

К тому же, министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина сможет получить танки и боевые самолеты от союзников, поскольку на Западе меняется мнение о поставках тяжелого вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Андрей Ермак Военная помощь
NEWS
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам