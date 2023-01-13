Сбитый самолет и 740 ликвидированных оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 740 оккупантов. Также был "приземлен" очередной самолет противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 114 130 (+740) человек ликвидировано,

танков ‒ 3098 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6167 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2086 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средства ПВО - 218 (+0) ед,

самолетов - 286 (+1) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1865 (+0),

крылатые ракеты - 723 (+0),

корабли /катера - 7 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4833 (+7) ед,

специальная техника - 184 (+0).

Напомним, недавно украинские морпехи показали, как бьют оккупантов под Марьинкой.

Добавим, как сообщили в Офисе президента, потери россиян под Бахмутом и Соледаром, где ведутся самые ожесточенные бои, могут достигать 20 тысяч.

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