СБУ порушила справу через "Харківські угоди", а "Буковель" закривають на карантин: новини за 12 березня

Гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області закривають на карантин, Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом державної зради через Харківські угоди, в Україні різко зміниться погода. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 12 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Зеленський виступив з відеозверненням

Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням до українців. Президент:

Прокоментував останні рішення РНБО. Він пояснив, що таким чином Україна "дає здачі";

Заявив, що Україна підтримує введення Сполученими Штатами санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського. А також - що уряд зараз працює над тим, щоб повернути гроші в Україну;

Порадив забути, що Україна забуде про окупований Росією Крим.

Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Угоди передбачали продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Справу порушили за фактом державної зради.

"За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим", - заявили в спецслужбі.

Поблизу Мар'їнки унаслідок снайперського обстрілу загинув військовий

Неподалік Мар'їнки збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників. Від кулі снайпера загинув військовослужбовець.

З початку 12 березня проросійські бойовики понад 10 разів порушували перемир'я на Донбасі. Українських військових обстрілювали з гранатометів та мінометів.

У Держдумі заявили, що Росія не допустить "відчуження" Криму

Російська Федерація не допустить спроб відчуження окупованого Криму, незважаючи на українську Стратегію деокупації та реінтеграції. При цьому Москва вважає, що питання територіальної приналежності півострова нібито закрито.

Про це заявив глава комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає ТАСС. За його словами, деокупація і реінтеграція з боку України не зможе скасувати підсумки кримського "референдуму". Він також зазначив, що питання приналежності Криму "закрито".

Екс-нардепа Микитася випустили з СІЗО

Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід колишньому народному депутату і екс-главі будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю. За рішенням суду він залишив СІЗО. Про це РБК-Україна розповів його адвокат Євген Грушовец. За його словами, підставою для скасування запобіжного заходу є те, що арешт у СІЗО для Микитася був обраний невмотивовано та незаконно.

Нагадаємо, Микитася вважають підозрюваних у замовному викраденні людини та здирництві грошей.

В Україні різко зміниться погода на вихідних: свіжий прогноз синоптиків

Погода в Україні зміниться вже на цих вихідних. Після сьогоднішнього вітряного і морозного дня зі снігом в більшості регіонів прийде ясна погода з потеплінням, а вітер вгамується до помірного. Втім, у деякі області з високою температурою нагрянуть дощі.