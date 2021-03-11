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РНБО затвердила стратегію деокупації Криму. Вона буде відкритою

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 18:58
РНБО затвердила стратегію деокупації Криму. Вона буде відкритою Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогоднішньому засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) затвердили Стратегію деокупації та реінтеграції до України окупованого Криму і Севастополя. Документ буде відкритий для громадськості.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Всі зможуть з ним (з документом, - ред.) найближчим часом ознайомитися. Крім того, ми вирішили на засіданні РНБО, що Стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом", - зазначив Данілов.

За його словами, робота над стратегією тривала більше року із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО доручили підготувати проект стратегії деокупації Криму.

Зазначимо, на цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи. Як заявили в МЗС, ця платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи.

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