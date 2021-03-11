РНБО затвердила стратегію деокупації Криму. Вона буде відкритою
На сьогоднішньому засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) затвердили Стратегію деокупації та реінтеграції до України окупованого Криму і Севастополя. Документ буде відкритий для громадськості.
Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Всі зможуть з ним (з документом, - ред.) найближчим часом ознайомитися. Крім того, ми вирішили на засіданні РНБО, що Стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом", - зазначив Данілов.
За його словами, робота над стратегією тривала більше року із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.
"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО доручили підготувати проект стратегії деокупації Криму.
Зазначимо, на цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи. Як заявили в МЗС, ця платформа буде зосереджена на п'яти напрямках роботи.