РНБО затвердила стратегію деокупації Криму. Вона буде відкритою

На сьогоднішньому засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) затвердили Стратегію деокупації та реінтеграції до України окупованого Криму і Севастополя. Документ буде відкритий для громадськості.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Всі зможуть з ним (з документом, - ред.) найближчим часом ознайомитися. Крім того, ми вирішили на засіданні РНБО, що Стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом", - зазначив Данілов.

За його словами, робота над стратегією тривала більше року із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", - додав секретар РНБО.