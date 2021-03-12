ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 18:06
Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через підготовку, підписання та ратифікацію Харківських угод. Справу порушили за фактом державної зради.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб органів державної влади та розпочала досудове розслідування щодо обставин підготовки та підписання 21 квітня 2010 року Харківських угод, а також дотримання регламенту та процедур під час їх затвердження народними депутатами.

"За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим", - заявили в спецслужбі.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на вчорашньому засіданні доручила СБУ перевірити обставини ратифікації Харківських угод українським парламентом. Харківські угоди передбачали продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.

Як писало РБК-Україна, також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6 скликання, які причетні до голосування за ратифікацію Харківських угод.

Хто може потрапити під перевірку СБУ, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Служба безпеки України держзрада уголовное дело
NEWS
Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду
Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації