Зеленський про санкції США проти Коломойського: ми працюємо над тим, щоб повернути гроші в Україну
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує введення Сполученими Штатами санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського. Він заявив, що уряд зараз працює над тим, щоб повернути гроші в Україну.
"Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас", - заявив він.
За словами Зеленського, без різниці яке прізвище у бізнесмена, проте він повинен бути готовий працювати законно і прозоро.
"А ось прізвища тут не мають ніякої різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ або будь-який інший. Важливо одне - ти готовий працювати законно і прозоро чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців? Перше - підтримується. Друге - закінчується", - додав він.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні підбив підсумки засідань Ради національної безпеки і оборони...Posted by Офіс Президента України on Friday, March 12, 2021
Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти Коломойського, звинувативши його в корупційних злочинах під час його роботи на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Також повідомлялося, що йому та членам його сім'ї заборонили в'їзд в США.
На американські санкції проти Коломойського відреагував Офіс президента України, подякувавши за допомогу в боротьбі з олігархами.