Україна дає здачі: Зеленський про рішення РНБО

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Не секрет, що останнє рішення РНБО викликало резонанс. Схвалення у суспільстві та обурення тих, хто знаходить в рішеннях РНБО свої прізвища та свій бізнес... Коротко, я описав би цей процес трьома словами - "Україна дає здачі", - сказав Зеленський.

Санкції проти каналів Тараса Козака

За словами президента, влада присікла спробу розколоти Україну пропагандою та дезінформацією.

"2-го лютого 2021-го року було заблоковано діяльність осіб, які вважали нормою вести бізнес на тимчасово окупованих територіях України і фінансувати дезінформаційні батальйони, що атакували українців залпами брехні та маніпуляцій", - заявив Зеленський.

Санкції проти Віктора Медведчука

Зеленський нагадав, що 19 лютого було заблоковано активи, майно, анульовано ліцензії і дозволи підприємств, пов’язаних з народним депутатом Віктором Медведчуком.

"Також було доручено повернути у державну власність нафтопровід "ПрикарпаттяЗахідтранс". І не менш важливо - з’ясувати за яких обставин, у 2015 році, в епоху гетьманства всім відомо кого, у приватній власності опинився державний нафтопровід довжиною майже півтори тисячі кілометрів", - зазначив він.

Повернення "Мотор Січ" у державну власність

Зеленський також прокоментував останнє рішення РНБО, яке прийняли 11 березня.

"Також, справедливу і законну реакцію з боку України мають отримати й ті, хто вважав, що не у держави, а в приватних руках, може опинитись контрольний пакет акцій над стратегічними оборонними підприємствами, зокрема "Мотор Січ", - додав він.

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