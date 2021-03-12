У Держдумі заявили, що Росія не допустить "відчуження" Криму

Російська Федерація не допустить спроб відчуження окупованого Криму, незважаючи на українську Стратегію деокупації та реінтеграції . При цьому Москва вважає, що питання територіальної приналежності півострова нібито закрито.

Про це заявив глава комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає ТАСС .

За його словами, деокупація і реінтеграція з боку України не зможе скасувати підсумки кримського "референдуму". Він також зазначив, що питання приналежності Криму "закрито".

"Це головний "кит", який необхідно усвідомити Києву. І жодні спроби відчуження своїх територій Росія не допустить", - додав Слуцький.

Відзначимо, напередодні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила Стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму і Севастополя. Документ найближчим часом буде відкрито для громадськості.