Екс-нардепа Микитася випустили з СІЗО
Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід колишньому народному депутату і екс-главі будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю. За рішенням суду він залишив СІЗО.
Про це РБК-Україна розповів його адвокат Євген Грушовец.
"Суд задовольнив наше клопотання і скасував утримання під вартою Микитася", - сказав юрист.
Він зазначив, що Микитась буде перебувати під нічним домашнім арештом.
За його словами, підставою для скасування запобіжного заходу є те, що арешт у СІЗО для Микитася був обраний невмотивовано та незаконно.
Нагадаємо, Микитася вважають підозрюваних у замовному викраденні людини та здирництві грошей. До цього колишній нардеп пішов на співпрацю з НАБУ в справі, в які його підозрювали в організації афери з квартирами Національної гвардії. Через угоду про співпрацю Микитася випустили з СІЗО. Однак пізніше суд відправив його під варту без права внесення застави.
Нагадаємо, в кінці грудня Микитасю оголосили підозру у замовному викраденні і вимаганні грошей. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, від якого він вимагав 800 тисяч доларів.
31 грудня з другої спроби Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід Максиму Микитасю по справі про замовне викрадення людини. Він був відправлений під варту до 27 лютого.