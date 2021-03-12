ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екс-нардепа Микитася випустили з СІЗО

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 15:52
Екс-нардепа Микитася випустили з СІЗО Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)
Автор: Олег Черниш, Лера Полищук

Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід колишньому народному депутату і екс-главі будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю. За рішенням суду він залишив СІЗО.

Про це РБК-Україна розповів його адвокат Євген Грушовец.

"Суд задовольнив наше клопотання і скасував утримання під вартою Микитася", - сказав юрист.

Він зазначив, що Микитась буде перебувати під нічним домашнім арештом.

За його словами, підставою для скасування запобіжного заходу є те, що арешт у СІЗО для Микитася був обраний невмотивовано та незаконно.

Нагадаємо, Микитася вважають підозрюваних у замовному викраденні людини та здирництві грошей. До цього колишній нардеп пішов на співпрацю з НАБУ в справі, в які його підозрювали в організації афери з квартирами Національної гвардії. Через угоду про співпрацю Микитася випустили з СІЗО. Однак пізніше суд відправив його під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, в кінці грудня Микитасю оголосили підозру у замовному викраденні і вимаганні грошей. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, від якого він вимагав 800 тисяч доларів.

31 грудня з другої спроби Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід Максиму Микитасю по справі про замовне викрадення людини. Він був відправлений під варту до 27 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Микитась СИЗО
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації