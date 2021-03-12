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В Україні різко зміниться погода на вихідних: свіжий прогноз синоптиків

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 13:25
В Україні різко зміниться погода на вихідних: свіжий прогноз синоптиків Погода в Україні зміниться на вихідних (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться вже на цих вихідних. Після сьогоднішнього вітряного і морозного дня зі снігом в більшості регіонів прийде ясна погода з потеплінням, а вітер вгамується до помірного. Втім, у деякі області з високою температурою нагрянуть дощі.

Свіжим прогнозом погоди з нами поділилися синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Діденко прогнозує, що 13-го березня вітер заспокоїться, але 14-го знову посилиться в західних, північних і центральних областях.

Температура повітря вдень на вихідних буде коливатися в межах +6+9 градусів, на Сході буде свіжіше, +1+4 градуси, На Півдні +8+11 градусів, а найтепліше на Заході, +9+14 градусів.

Найближчої ночі сніг і мокрий сніг очікується на смузі від Харківщини, Сумщини через Дніпропетровщину аж до Півдня України. Але вдень у суботу опади припиняться.

14 березня в країну увірветься новий атмосферний фронт, який принесе дощі на Захід, у Карпатах - сніг та мокрий сніг. На решті території буде сухо. У понеділок, 15-го березня ці опади досягнуть Півночі і Центру України.

У Києві 13 березня сильний вітер ослабне, а опади припиняться. 14 березня вітер посилиться, але буде сухо. Температура на вихідних в столиці +5+9 градусів вдень.

В Україні різко зміниться погода на вихідних: свіжий прогноз синоптиківВ Україні різко зміниться погода на вихідних: свіжий прогноз синоптиків

Погода в Україні 13 і 14 березня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик розповів, що в Україні у 2021-му буде холодна весна.

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