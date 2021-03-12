Буковель закривають. Десятки порушень карантину і КПП на в'їзді: що відомо

Курорт "Буковель" закривають з 13 лютого . Курорт розташований в с. Поляниця Івано-Франківської області, яка знаходиться в "червоній зоні" карантину з максимальними обмеженнями.

Рішення про закриття курорту було прийнято на засіданні регіональної комісії.

"Буковель" закривають: чому

Як повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук, рішення про припинення діяльності курорту "Буковель" було прийнято у зв'язку з поширенням COVID-19. Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС ввечері 12 березня.

"Правоохоронці вже почали роботу в селі Поляниця. На території "Буковелю" відбулися перевірки, за результатами яких складено 51 адміністративний протокол про порушення карантину. Зокрема, 26 протоколів отримали оператори підйомників", - написав Бойчук у Facebook.

Так з півночі 13 березня туристам рекомендують не в'їжджати на територію села Поляниця. В населений пункт будуть пропускати місцевих жителів і тих, хто там працює.

Протести через "Буковель"

Як розповіли РБК-Україна в прес-службі облуправління поліції, сьогодні, 12 березня, правоохоронці провели перевірку в "Буковелі" через порушення карантину. За інформацією місцевих ЗМІ, поліція блокувала роботу підйомників.

Крім того, вчора, 11 березня, підприємці з Івано-Франківської області блокували дорогу на "Буковель" з вимогою закрити курорт.

Відзначимо, "Буковель" продовжував працювати всупереч "червоній зоні" карантину, введеної в Івано-Франківській області. Курорт працював з обмеженнями - кафе і ресторани, розміщені на території, були закриті. Разом з тим, працювали траси, підйомники і готелі.

Фото: у Буковелі - аншлаг (instagram.com/vadimterenchuk)

Івано-Франківська область в "червоній зоні": що це значить

Івано-Франківська область стала першим регіоном, який потрапив в "червону зону" після введення адаптивного карантину в Україні. Так, з 26 лютого на Прикарпатті повернули жорсткі обмеження, які діяли під час зимового локдауну. Крім того, в Івано-Франківську розмістили перший в Україні мобільний госпіталь для хворих коронавірусом. Причиною для таких заходів став спалах COVID.

Як заявляв заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, причиною спалаху коронавірусу в Івано-Франківській області стали "Буковель" і туристи.

Так, в рамках посилення карантину, на території області були встановлені блокпости, частина - в цілодобовому режимі. Транспорт у регіоні курсує за спецперепустками з роботи, поїзди на Прикарпатті не ходять. Також обмежена робота кафе і ресторанів - вони працюють лише на винос. Крім того, заборонена робота ТРЦ, спортзалів, кінотеатрів, школи і вузи перейшли в онлайн.

Відзначимо, "червона зона" вводиться в регіоні за таких умов: