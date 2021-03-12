Зеленський: забудьте про те, що Україна забуде про Крим

Про це йшлося у його відеозверненні .

"Затверджено державну Стратегію деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Тим, хто на щось розраховував, можу сказати: забудьте про те, що Україна забуде про Крим", - заявив президент.

Зеленський додав, що потрібно також розібратися з питанням: хто створив умови для окупації Криму.

"Водночас, коли ми говоримо про деокупацію, логічно також розібратись: хто і як створив умови для окупації? І мова не лише про 2014 рік, але і про ухвалення так званих Харківських угод", - наголосив він.