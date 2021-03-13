СБУ возбудила дело из-за "Харьковских соглашений", а "Буковель" закрывают на карантин: новости за 12 марта

Горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области закрывают на карантин, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены из-за Харьковских соглашений, в Украине резко изменится погода. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 12 марта, - в материале РБК-Украина

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Зеленский выступил с видеообращением

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам. Президент:

Прокомментировал последние решения СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина "дает сдачи";

Заявил, что Украина поддерживает введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского. А также - что правительство сейчас работает над тем, чтобы вернуть деньги в Украину;

Посоветовал забыть, что Украина забудет об оккупированном Россией Крыме.

Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений. Соглашения предусматривали продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Дело возбудили по факту государственной измены.

"По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым", - заявили в спецслужбе.

Вблизи Марьинки в результате снайперского обстрела погиб военный

Неподалеку Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников. От пули снайпера погиб военнослужащий.

С начала 12 марта пророссийские боевики более 10 раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинских военных обстреливали из гранатометов и минометов.

В Госдуме заявили, что Россия не допустит "отчуждения" Крыма

Российская Федерация не допустит попыток отчуждения оккупированного Крыма, несмотря на украинскую Стратегию деоккупации и реинтеграции. При этом Москва считает, что вопрос территориальной принадлежности полуострова якобы закрыт.

Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС. По его словам, деоккупация и реинтеграция со стороны Украины не сможет отменить итоги крымского "референдума". Он также отметил, что вопрос принадлежности Крыма "закрыт".

Экс-нардепа Микитася выпустили из СИЗО

Шевченковский районный суд города Киева изменил меру пресечения бывшему народному депутату и экс-главе строительной компании "Укрбуд" Максиму Микитасю. По решению суда он покинул СИЗО. Об этом РБК-Украина рассказал его адвокат Евгений Грушовец. По его словам, основанием для отмены меры пресечения является то, что арест в СИЗО для Микитася был избран немотивированно и незаконно.

Напомним, Микитася считают подозреваемым в заказном похищении человека и вымогательстве денег.

В Украине резко сменится погода на выходных: свежий прогноз синоптиков

Погода в Украине изменится уже на этих выходных. После сегодняшнего ветреного и морозного дня со снегом в большинстве регионов придет ясная погода с потеплением, а ветер угомонится до умеренного. Впрочем, в некоторые области вместе с высокой температурой нагрянут дожди.