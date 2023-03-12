В Молдове обвинили российские спецслужбы в подготовке массовых протестов

Российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове. РФ причастна к организации массовых протестов в Кишиневе против власти, в том числе и сегодняшнего митинга, организованного партией "Шор".

Об этом заявил глава полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По его словам, организаторы беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Их действия координировались из России. Всем завербованным шпионам обещали по 10 тысяч долларов за поддержку пророссийских сил в Молдове.

Вчера полиция задержала семерых участников подпольной сети. Также, по словам главного полицейского Молдовы, правоохранители задержали гражданина России, прибывшего в Кишинев 9 марта. По предварительной информации, он должен был научить людей, которые были намерены дестабилизировать ситуацию в стране.

"Наш агент под прикрытием, введенный в эту группу, вступил в контакт с человеком из России. Второй гражданин России Андрей приехал в Молдову, чтобы организовать обучение. Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы ее нельзя было отследить", - заявил Чернеуцяну.

Напомним, сегодня стало известно, что в аэропорту Кишинева задержан наемник ЧВК "Вагнера". Его депортировали в страну, из которой он приехал.

Напомним, в Кишиневе на 12 марта был анонсирован масштабный пророссийский митинг. Полиция предупреждает о том, что на акции протеста возможны провокации.

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