За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
По данным на утро воскресенья, 12 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1090 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 159090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 7 ББМ и два ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 159090 (+1090) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3466 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6769 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 2487 (+4) ед,
- РСЗО - 493 (+0) ед,
- средства ПВО - 259 (+2) ед,
- самолетов - 304 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2108 (+0),
- крылатые ракеты - 907 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5348 (+4) ед,
- специальная техника - 242 (+0)
Как сообщалось, по данным Института изучения войны, бои в районе Бахмута стали более интенсивными, а в Запорожской области россияне строят новые фортификационные сооружения.
Напомним, за субботу, 11 марта, ВСУ отразили 92 атаки россиян на пяти направлениях, а также уничтожили один состав боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.
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