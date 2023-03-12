За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам

По данным на утро воскресенья, 12 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 1090 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 159090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 7 ББМ и два ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, по данным Института изучения войны, бои в районе Бахмута стали более интенсивными, а в Запорожской области россияне строят новые фортификационные сооружения.

Напомним, за субботу, 11 марта, ВСУ отразили 92 атаки россиян на пяти направлениях, а также уничтожили один состав боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.

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