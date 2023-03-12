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В Кишиневе эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе

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Кишинев, Воскресенье 12 марта 2023 15:05
В Кишиневе эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе Фото: аэропорт в Кишиневе "заминировали" 12 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные заявили о минировании аэропорта в столице Молдовы сегодня, 12 марта. Полиция провела эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Бюро информации аэропорта получило сообщение о бомбе и примерно в 12:50 передало его в приграничную полицию, которая работает в здании. Правоохранители эвакуировали персонал и пассажиров эвакуировали из аэропорта в Кишиневе.

Издание отмечает, что за сегодняшний день в Кишиневе уже было четыре вызова о якобы минировании.

Напомним, сегодня в Кишиневе анонсировали пророссийский митинг. Полиция предупреждает о возможных провокациях на акции протеста.

Также отметим, что полиция Молдовы сегодня заявила о причастности российских спецслужб к организации митингов в стране. Некоторых участников сети, которая планировала дестабилизировать ситуацию в Молдове, задержали.

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