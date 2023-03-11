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Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута для Украины в ближайшем будущем

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Киев, Суббота 11 марта 2023 20:01
Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута для Украины в ближайшем будущем Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Оборона Бахмута будет полезной для Украины и армии уже в ближайшем будущем, поскольку там уничтожается огромное количество оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

По его словам, вчера, 10 марта, состоялось одно из самых длинных заседаний Ставки верховного главнокомандующего - оно длилось почти 3 часа. Ключевой темой обсуждений стала ситуация вокруг Бахмута и на других участках фронта. Сейчас этому уделяется ключевое внимание.

Данилов подтвердил, что бои уже идут на окрестностях и в некоторых местах внутри города. Но защитники продолжают оборонять Бахмут от оккупации.

"Вы даже не можете представить, насколько это будет нам полезно, для страны и нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, ворвавшейся на нашу территорию. Как докладывал Сырский (командующий Сухопутными войсками Александр Сырский - ред.), там всеяно все трупами этих россиян, "вагнеровцев", их никто не забирает, потому что они никому не нужны", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее стало известно, что за прошлые сутки украинские военные уничтожили более полсотни оккупантов в районе Бахмута.

Также мы писали, что, по словам Сырского, оборона Бахмута сейчас ломает все планы российских оккупантов и не позволяет им продвигаться дальше.

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