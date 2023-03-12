В Херсонской области партизаны взорвали железнодорожный путь

Сегодня, 12 марта, в Херсонской области украинские партизаны взорвали железнодорожный путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Партизаны продолжают сопротивляться россиянам на временно оккупированных территориях. В частности, в Херсонской области, между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск, участники партизанского движения "Атеш" взорвали железнодорожный путь.

Напомним, во временно оккупированном Крыму партизаны повредили железнодорожное полотно. В результате происшествия движение поездов было остановлено.

После чего россияне похитили семью крымского татарина, обвиняемого в повреждении железной дороги

Также сообщалось, что партизаны разрисовали граффити с украинской символикой разных городов в оккупированном Крыму.

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