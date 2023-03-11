В санкционный список против игрового бизнеса попала украинская ООО Parimatch

В санкционный список СНБО, введенный в действие указом президента Владимира Зеленского, попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch". Среди них украинское ООО "Париматч" и российская "дочка".

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный указ главы Украинского государства.

Всего в списке, которые попали под ограничения, указаны 287 юридических лиц. Среди них есть, в частности:

Париматч Фаундейшн (Parimatch) Foundation. Этот международный благотворительный фонд имеет кипрскую регистрацию.

Париматч Юнайтед Инвестментс Лимитед (Parimatch United Investments Limited),. зарегистрированный в великобритании.

Общество с ограниченной ответственностью "Париматч" (Limited Liability Company "Parimatch") - эта компания зарегистрирована в столице Украины Киеве.

Также в списке "российская дочка" компаний бренда ООО "Букмекерская контора "Пари", зарегистрированная в Москве (РФ).

Ограничительные меры для компаний, попавших в список, включают блокирование активов, запрет на торговые операции и вывод капитала из Украины, аннулирование или остановку лицензии. Срок действия санкций составляет 50 лет.

Добавим, что по данным YouControl, компания ООО "Париматч" зарегистрирована в ноябре 2019 года по юридическому адресу в Киеве. Сайт компании - pm.ua.

Напомним, что владельцем торговой марки Parimatch является кипрская компания "Риллиус Холдинг Лимитед". Представитель бренда в Украине - компания Parimatch Ukraine (parimatch.ua). На сайте компании отмечается, что она является официальным партнером фандрейзинговой платформы UNITED24 для сбора пожертвований в поддержку Украины.