Уничтожено более 1000 оккупантов и десятки техники врага: Генштаб обновил потери россиян
Фото: ВСУ за сутки уничтожили 1010 оккупантов (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 1010 оккупантов. Также были уничтожены 10 танков и 20 бронемашин россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 158000 (+1010) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3458 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6762 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 2483 (+8) ед,
- РСЗО - 493 (+2) ед,
- средства ПВО - 257 (+1) ед,
- самолетов - 304 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2108 (+1),
- крылатые ракеты - 907 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5344 (+7) ед,
- специальная техника - 242 (+2).
Напомним, также мы писали, что за минувшие сутки украинские бойцы отбили более 100 атак российских оккупантов на востоке.
Добавим, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный вражеский летательный аппарат "Орлан-10".
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