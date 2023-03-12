Президент Чехии посетит Украину в апреле

Президент Чехии Петр Павел посетит Украину в апреле. Об этом он договорился сегодня во время телефонных переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявила пресс-секретарь чешского президента Маркета Ржехакова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK .

По ее словам, Зеленский запросил переговоры с Павелом и был заинтересован в том, чтобы он состоялся как можно скорее после инаугурации. Он хотел поздравить Павлова с вступлением в должность.

"Они обсудили возможный визит президента Павлова в Украину и договорились, что он состоится в апреле. Речь также шла о поддержке Украины со стороны Чехии в ближайшие месяцы", - сообщила пресс-секретарь чешского лидера.

Напомним, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию на фронте и движение Украины в ЕС.

Кроме того, 9 марта в Пражском граде состоялась церемония инаугурации Павела.

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