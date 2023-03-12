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Сотни в день. В ВСУ назвали направление, где больше всего артиллерийских обстрелов

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Украина, Воскресенье 12 марта 2023 19:42
Сотни в день. В ВСУ назвали направление, где больше всего артиллерийских обстрелов Фото: представитель восточной группировки войск Сергей Череватый (podul.ro)
Автор: Наталья Кава

Государство-агрессор Россия сосредоточила свою наиболее профессиональную армию на Лимано-Купянском направлении. Кроме того, направление является лидером по артиллерийским обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, Россия там сосредоточила более профессиональную, доукомплектованную мобилизованную армию. Там привлечены профессиональные подразделения - десантники, бригады корпуса "ЛНР", механизированные танковые подразделения.

"Они пытаются проводить атакующие действия ежесуточно последние недели. Уже несколько недель подряд это направление является лидером по артиллерийским обстрелам и обстрелам из реактивных систем залпового огня. В частности, за эти сутки было 414 обстрелов и 12 боеприкосновений. Враг также понес потери, 70 было убито. 82 ранены, подбиты танк и 5 БМП, что характерно, что на этом направлении враг больше использует бронетехнику, ежесуточно она подбивается, это или танки Т-72, а даже были новейшие Т-90. ", - рассказал Череватый.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что оборона Бахмута ломает планы оккупантов.

Также мы писали, что, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные уничтожили под Бахмутом большинство подразделений "вагнеровцев".

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