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Российские военные разрушили более 152 тысяч жилых домов в Украине, - МВД

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Украина, Суббота 11 марта 2023 16:38
Российские военные разрушили более 152 тысяч жилых домов в Украине, - МВД Фото: Российские военные разрушили более 152 тысяч жилых домов в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия совершила более 40,5 тысяч обстрелов и из-за этого было разрушено более 152 тысяч жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Вместе с жилыми домами с начала полномасштабного вторжения российскими ракетными ударами разрушены более 60 тысяч объектов общей инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Клименко сообщил, что в настоящее время зарегистрировано 66300 уголовных производств по совершению преступлений военнослужащими России.

"Большинство из них - 80% - это нарушение законов и правил ведения войны", – пояснил министр.

Следователи полиции документируют эти преступления и по подследственности передают СБУ для дальнейшего их расследования и привлечения российских военных преступников к ответственности. Задокументированные полицейскими материалы передаются в Офис генерального прокурора Украины, который на их основе готовит материалы в суды международных инстанций.

Напомним, что ущерб экологии Украины из-за полномасштабной военной агрессии РФ в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивается по меньшей мере на сумму в 2 триллиона гривен.

Частная американская компания Maxar Technologies показала, как выглядит Бахмут, где идут одни из самых ожесточенных боев войны. На спутниковых снимках показано разрушение важного моста и построек.

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