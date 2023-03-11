Российские военные разрушили более 152 тысяч жилых домов в Украине, - МВД

Россия совершила более 40,5 тысяч обстрелов и из-за этого было разрушено более 152 тысяч жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Вместе с жилыми домами с начала полномасштабного вторжения российскими ракетными ударами разрушены более 60 тысяч объектов общей инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Клименко сообщил, что в настоящее время зарегистрировано 66300 уголовных производств по совершению преступлений военнослужащими России.

"Большинство из них - 80% - это нарушение законов и правил ведения войны", – пояснил министр.

Следователи полиции документируют эти преступления и по подследственности передают СБУ для дальнейшего их расследования и привлечения российских военных преступников к ответственности. Задокументированные полицейскими материалы передаются в Офис генерального прокурора Украины, который на их основе готовит материалы в суды международных инстанций.