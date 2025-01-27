Санду приезжала в Киев, а Драпатого отправили командовать ОСУВ "Хортица": новости за выходные

Приезд Санду в Киев

В субботу, 25 января, в Киев прибыла президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что приехала в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Санду на пресс-конференции с президентом заявила, что Россия пытается снова использовать Приднестровье для дестабилизации Молдовы. Однако, по ее словам, страна готова защитить свою безопасность и сотрудничать с Украиной для разрешения кризиса.

Зеленский отправил командующего Сухопутных войск руководить ОСУВ "Хортица"

В воскресенье, 26 января, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что генерал-майора Михаила Драпатого направят руководить ОСУВ "Хортица" в Донецкой области.

В то же время известно, что он сохранит должность командующего Сухопутными войсками.

USAID в Украине получила распоряжение приостановить все проекты

После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ, которым фактически заморозил программы помощи другим государствам на 90 дней. Программы проверят, чтобы определить, соответствуют ли они политическим целям администрации Трампа.

Кроме того, ранее Государственный департамент США издал директиву о замораживании международной помощи и приостановлении новой. Это приостановили предоставление Украине некоторой гуманитарной помощи.

Уже в воскресенье, 26 января, американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить проекты и их финансирование.

У Трампа приостанавливают программы приема украинцев в США

В эти выходные чиновники Министерства внутренней безопасности приказали приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно поселиться в США.

Приказ касается, в частности, и ключевой инициативы, которая обеспечивает въезд для украинцев.

Подробнее об этом узнать можно в материале РБК-Украина.

На Крымском мосту ввели паспортный контроль

На Крымском мосту в субботу, 25 января, был введен паспортный контроль. Проводится проверка всех, кто едет в сторону аннексированного полуострова.

Заметим, что проверки на Крымском мосту начали проводить после подрыва грузового автомобиля в октябре 2022 года. При этом паспорта у всех, кто въезжал в Крым, до этого не проверяли.

США могут объявить "большое вознаграждение" за лидеров Талибана

США готовы объявить "очень большое вознаграждение" за лидеров Талибана. Оказалось, что талибы удерживают больше американцев, чем сообщалось ранее.

ЕС назвал фиктивными "выборы" президента Беларуси

В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы" президента. Александр Лукашенко, который 30 лет находится у власти, в седьмой раз выдвинул свою кандидатуру.

Последние выборы в 2020 году завершились протестами, поскольку результаты были сфальсифицированы. Многие оппозиционные политики оказаться за решеткой, а лидер оппозиции Светлана Тихановская сбежала из Беларуси.

В ЕС заявили, что считают "выборы" в Беларуси фиктивными, а Лукашенко нелегитимным.

Заметим, что сам Лукашенко пожаловался, что ему нет замены, из-за чего якобы ему и пришлось идти на выборы.

В Балтийском море снова поврежден подводный оптоволоконный кабель

Напомним, что утром в воскресенье, 26 января, в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель "Латвийского государственного радиотелевизионного центра" (LVRTC).

Позже в Литве сделали заявление по этому поводу.

К вечеру воскресенья национальные вооруженные силы Латвии идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. На место направили патрульный корабль.

В ЕС допустили участие ООН в возможной миссии по контролю за прекращением огня в Украине

Глава Военного комитета ЕС, генерал Роберт Бригер сказал, что миссия ООН в составе солдат из разных стран могла бы наблюдать за прекращением огня в Украине.

"Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат с глобального юга или, например, Кавказа. Солдаты ЕС, несомненно, смогут внести значительный вклад", - добавил Бригер.

В Орловской области ударом по складам уничтожено более 200 "Шахедов"

Подразделения Воздушных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по складам хранения ударных дронов "Шахед" в Орловской области РФ.

Около 200 беспилотников теперь не смогут атаковать Украину