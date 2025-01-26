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Уговорили идти на выборы. Лукашенко пожаловался, что ему нет замены

Минск, Воскресенье 26 января 2025 13:35
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Уговорили идти на выборы. Лукашенко пожаловался, что ему нет замены Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что якобы не хотел идти на выборы, но его уговорили. Он пожаловался, что ему нет замены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

"Мы все понимаем, что я не вечен. Могу сказать - я не хотел идти на эти выборы", - утверждает Лукашенко.

По его словам, пойти на так называемые выборы президента его якобы уговорила спикер Совета Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова. После чего Лукашенко якобы решил снова принять участие в выборах.

"Сколько можно, я 30 лет (у власти, - ред.). Чисто внешне как-то даже неприлично, я уже себя не в своей тарелке чувствую, будто никого нет", - сказал белорусский диктатор.

Также на пресс-конференции у Лукашенко спросили, как голосование может быть свободным и честным, учитывая, что все основные оппозиционеры находятся в тюрьме или сбежали из страны.

"Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание. Мы же никого не изгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не злобные", - ответил он.

Лукашенко утверждает, что в Беларуси никому не мешают высказывать свое мнение, но, по его словам, в тюрьму попадают люди, которые нарушили закон.

"Выборы" в Беларуси

В Беларусь 26 января проходят так называемые "выборы" президента. Александр Лукашенко, который 30 лет находится у власти, в седьмой раз выдвинул свою кандидатуру.

Последние выборы в 2020 году завершились протестами, поскольку результаты были сфальсифицированы. Многие оппозиционные политики оказаться за решеткой, а лидер оппозиции Светлана Тихановская сбежала из Беларуси.

В ЕС заявили, что считают "выборы" в Беларуси фиктивными, а Лукашенко нелегитимным.

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