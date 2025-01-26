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В Орловской области ударом по складам уничтожено более 200 "Шахедов", - Генштаб

Воскресенье 26 января 2025 20:32
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В Орловской области ударом по складам уничтожено более 200 "Шахедов", - Генштаб Фото: ударом поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Подразделения Воздушных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по складам хранения ударных дронов "Шахед" в Орловской области РФ. Около 200 беспилотников теперь не смогут атаковать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Согласно сообщению, в результате украинской атаки были поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. В частности, есть информация о сильной вторичной детонации.

"Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "Шахедов" уже не будут применены против нашей страны", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения - будет продолжаться.

Атаки на объекты в РФ

Напомним, 21 января в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны Украины атаковали ряд важных объектов россиян. Два из них находились непосредственно на территории РФ.

В частности, украинские дроны атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. В результате удара горели резервуары со смазочными материалами, которыми враг обеспечивает свои войска.

Кроме того, в Смоленской области была атакована инфраструктура АО "Смоленский авиационный завод". Там противник модернизировал и производил боевые самолеты.

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