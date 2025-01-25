Молдова не позволит России использовать ее против Украины, - Санду
Россия пытается снова использовать Приднестровье для дестабилизации Молдовы. Однако страна готова защитить свою безопасность и сотрудничать с Украиной для разрешения кризиса.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции с президентом Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Санду отметила, что Россия пытается спровоцировать социальный и экономический хаос, а также повысить напряженность на реке Днестр, чтобы установить пророссийское правительство в Кишиневе.
Она подчеркнула, что конечной целью этих действий является укрепление российского военного присутствия в Приднестровье и использование Молдовы против Украины.
"Будьте уверены, Молдова даст отпор", - заявила Санду.
Она заверила, что страна будет оставаться надежным соседом и непоколебимым сторонником Украины.
Санду также отметила, что во избежание энергетического кризиса, который может привести к новым угрозам безопасности, Молдова и Украина будут работать вместе с ЕС для защиты граждан на обоих берегах Днестра от шантажа со стороны России.
"Мы с Президентом Зеленским обсудили решение, чтобы этот энергетический кризис не стал кризисом безопасности. Молдова и Украина будут работать вместе и с ЕС, чтобы защитить людей на обоих берегах Днестра от шантажа России", - подчеркнула она.
Дополнительно, Санду подчеркнула общую приверженность мирной реинтеграции Молдовы, что предусматривает вывод российских войск, незаконно расположенных на территории страны.
Напомним, что сегодня в Киев прибыла президент Молдовы Майя Санду. Она отметила, что приехала в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
Заметим также, что с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Это сильно ударило по непризнанному Приднестровью, оккупированному Россией, который зависит от российского газа. Газ из РФ в Приднестровье также использовали для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая поставляла электричество в Кишинев.
Ранее президент Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.