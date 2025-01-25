Молдова не позволит России использовать ее против Украины, - Санду

Россия пытается снова использовать Приднестровье для дестабилизации Молдовы. Однако страна готова защитить свою безопасность и сотрудничать с Украиной для разрешения кризиса.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции с президентом Украины Владимир Зеленский, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Санду отметила, что Россия пытается спровоцировать социальный и экономический хаос, а также повысить напряженность на реке Днестр, чтобы установить пророссийское правительство в Кишиневе.

Она подчеркнула, что конечной целью этих действий является укрепление российского военного присутствия в Приднестровье и использование Молдовы против Украины.

"Будьте уверены, Молдова даст отпор", - заявила Санду.

Она заверила, что страна будет оставаться надежным соседом и непоколебимым сторонником Украины.

Санду также отметила, что во избежание энергетического кризиса, который может привести к новым угрозам безопасности, Молдова и Украина будут работать вместе с ЕС для защиты граждан на обоих берегах Днестра от шантажа со стороны России.

"Мы с Президентом Зеленским обсудили решение, чтобы этот энергетический кризис не стал кризисом безопасности. Молдова и Украина будут работать вместе и с ЕС, чтобы защитить людей на обоих берегах Днестра от шантажа России", - подчеркнула она.

Дополнительно, Санду подчеркнула общую приверженность мирной реинтеграции Молдовы, что предусматривает вывод российских войск, незаконно расположенных на территории страны.