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В Балтийском море обнаружили судно, возможно, причастное к повреждению кабеля, - СМИ

Латвия, Воскресенье 26 января 2025 21:24
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В Балтийском море обнаружили судно, возможно, причастное к повреждению кабеля, - СМИ Фото: в Балтийском море обнаружили судно, которое возможно причастно к повреждению латвийского кабеля (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Национальные вооруженные силы Латвии идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. На место направили патрульный корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Центр морских операций Латвии провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и эксклюзивной зоны Латвии.

Сейчас военно-морские силы Латвии направили патрульный корабль для проверки судна, которое, возможно, причастно к инциденту.

Также полиция проинформировала о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию, и продолжают обмениваться информацией об инциденте.

Напомним, что утром в воскресенье, 26 января, в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель "Латвийского государственного радиотелевизионного центра" (LVRTC).

Позже в Литве сделали заявление.

Заметим, что в ноябре прошлого года в Балтийском море также было зафиксировано повреждение подводных кабелей.

В этих действиях было предположение участия России, однако неделю назад стало известно, что по мнению разведок США и Европы, повреждения подводных кабелей были результатом морских аварий, а не российских диверсий.

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