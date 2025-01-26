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Зеленский отправил командующего Сухопутных войск руководить ОСГВ "Хортица"

Воскресенье 26 января 2025 21:30
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Зеленский отправил командующего Сухопутных войск руководить ОСГВ "Хортица" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Генерал-майора Михаила Драпатого направили руководить ОСГВ "Хортица" в Донецкой области. При этом он сохранит должность командующего Сухопутными войсками.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области - генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боев", - заявил президент.

В то же время Зеленский отметил, что Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками - наиболее многочисленной части Вооруженных сил Украины.

"И это поможет сочетать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", - резюмировал глава государства.

Бои в Донецкой области

Напомним, сегодня вечером российские СМИ растиражировали новость о том, что якобы российская армия захватила Большую Новоселку в Донецкой области.

Однако спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов отрицал потерю населенного пункта. По его словам, бой еще продолжается и там есть украинские войска и позиции. Более того, он отметил, что ВСУ не находятся в окружении, поскольку этого удалось избежать.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 16:00, 26 января, на фронте было зафиксировано 99 боевых столкновений. Самые интенсивные бои продолжались на Краматорском, Османском и Покровском направлениях. На последнем враг пытался совершить 38 атак, 30 из которых ВСУ к тому моменту отразили.

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