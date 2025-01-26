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США могут объявить "большое вознаграждение" за лидеров Талибана, - госсекретарь

Украина, Воскресенье 26 января 2025 15:53
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США могут объявить "большое вознаграждение" за лидеров Талибана, - госсекретарь Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США готовы объявить "очень большое вознаграждение" за лидеров Талибана. Оказалось, что талибы удерживают больше американцев, чем сообщалось ранее.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможности назначения "очень большого вознаграждения" за захват лидеров Талибана, если талибы действительно удерживают в заложниках больше американцев, чем сообщалось ранее.

"Я только слышал, что Талибан держит в заложниках больше американцев, чем сообщалось. Если это правда, нам придется немедленно назначить очень большое вознаграждение за их высших лидеров, возможно, даже большее, чем то, которое мы имели за бин Ладена", - заявил Рубио.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об освобождении двух американцев, которые удерживались талибами. По данным СМИ, одним из них был Райан Корбетт, заключенный с 2022 года. Имя второго освобожденного американца - Уильям МакКенти.

На прошлой неделе власти Афганистана подтвердили, что освобождение стало возможным в результате обмена на Хана Мохаммада - афганца, осужденного в США по обвинению в контрабанде наркотиков и экстремизме.

Напомним, что на днях в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа о заморозке программ для беженцев были остановлены рейсы в Штаты для почти 1660 афганцев.

Среди них были и члены семей американских военных.

Заметим также, что накануне инаугурации Трамп пообещал быстрое закрытие переходов на границе для нелегальных мигрантов. Также он заявил, что планирует "самую большую депортацию" в истории США.

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Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан
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