Между Латвией и Швецией поврежден оптоволоконный кабель: что известно

Утром в воскресенье, 26 января, в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден подводный оптоволоконный кабель "Латвийского государственного радиотелевизионного центра" (LVRTC). Вероятно, из-за внешнего воздействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM .

В LVRTC пояснили, что система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои в передачи данных на участке Вентспилс - Готланд. Тем не менее "Латвийский государственный радиотелевизионный центр" продолжает предоставлять услуги, использую другие маршруты передачи данных.

"На данный момент возможна задержка скорости передачи данных, но по большей части это не затрагивает конечных пользователей в Латвии", - пояснили в центре.

В сотрудничестве с другими технологическими партнерами, LVRTC провела тестирование работы системы, а также измерения сети с помощью оборудования в Вентспилсе. Руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании, Винета Спругейн, заявила, что кабель поврежден, вероятно, внешними воздействиями.

"В настоящее время есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями", - заявила она.

Согласно информации, доступной на данный момент LVRTC, торговцы электронными коммуникациями, которые до сих пор использовали подводный оптоволоконный кабель для предоставления услуг, используют другие маршруты передачи данных.

LVRTC продолжает переговоры с компанией, которая технически может обеспечить ремонт подводного кабеля. В центре заявляют, что это иностранная компания, имеющая большой опыт выполнения таких технологически сложных задач.

Также сообщается, что Военно-морской флот Национальных вооруженных сил связался с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу инцидента, и сейчас происходит постоянный обмен информацией.

"Военно-морской флот немедленно направил патрульное судно для обследования возможно пострадавшего судна", - пишет LSM.

Кроме того, Центр морских операций провел анализ движения судов в районе обрыва кабеля. В примерном районе повреждения подводной инфраструктуры выявлены еще два корабля, которые находились за пределами территориального моря и исключительной экономической зоны Латвии. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.