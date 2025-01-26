"Надругательство над демократией". ЕС не признает легитимность Лукашенко

Европейский Союз считает так называемые "выборы" президента в Беларуси фиктивными. Брюссель не признает легитимность Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу европейской дипломатии Каю Каллас в X (Twitter).

"Лукашенко держится у власти 30 лет. Завтра он снова назначит себя на очередных фиктивных выборах. Это откровенное надругательство над демократией", - написала она.

Каллас подчеркнула, что Лукашенко не имеет легитимности как президент Беларуси.

Напомним, что накануне спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер назвала так называемые "выборы" в Беларуси "фальшивкой".

"Это не выборы, если ты уже знаешь, кто победит", - сказала она.