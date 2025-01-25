У Трампа приостанавливают программы приема украинцев в США
Чиновники Министерства внутренней безопасности приказали приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно поселиться в США. Приказ касается, в частности, и ключевой инициативы, которая обеспечивает въезд для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Директива, содержащаяся в электронном письме, направленном высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции США в четверг и полученном The New York Times, требует немедленного прекращения "окончательных решений" по заявкам, связанным с программами, пока администрация рассматривает их и принимает решение прекращать ли их.
"Объем программ, упомянутых в паузе, огромен, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых из самых нестабильных и безнадежных мест в мире. Кроме Украины, пострадавшей от лет войны, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы", - пишет издание.
Решение, как отмечают журналисты, также указывает на то, что администрация Трампа планирует провести "широкое подавление" широкого спектра программ, которые позволяли людям временно въезжать в страну.
В свою очередь, представители администрации заявили, что президент Трамп считает, что многие программы никогда не были законными.
Запрет на въезд для украинцев в США
Среди списка программ, которые планируют приостановить, есть инициатива времен бывшего президента США Джо Байдена "Единение ради Украины", которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в Соединенные Штаты, если они имели финансовых спонсоров. По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года по программе в страну въехали более 150 тысяч украинцев.
В частности, со вчерашнего дня в группах для украинцев в США пользователи массово оставляют сообщения, что их родственникам или знакомым, которых они должны были принять в США по программе U4U, приходят отказы в разрешении на въезд. Многих украинцев, которые направлялись в США, новые требования миграционного ведомства застали буквально в пути
Директива также останавливает решение по заявкам на программу, которая позволяла определенным семьям воссоединиться в Соединенных Штатах, и другую инициативу для несовершеннолетних из Центральной Америки, которые имеют членов семьи в Соединенных Штатах.
Политика Трампа в отношении программ для иммигрантов
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал приказ, требуя от Министерства внутренней безопасности прекратить "все категорические программы условно-досрочного освобождения, которые противоречат политике Соединенных Штатов, установленной моими исполнительными указами", или программы, которые позволяют большому количеству людей въезжать в страну согласно временному статусу.
В тот же день исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности приказал агентствам пересмотреть все программы, чтобы увидеть, какие соответствуют спецификациям Трампа, и, если необходимо, приостановить их во время пересмотра.
Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил NYT существование указаний, опубликованных на этой неделе, но не предоставил никаких комментариев.
Представители администрации Трампа особенно критиковали программы, подобные той, которая позволила более чем 500 тысячам мигрантов из Кубы, Венесуэлы, Гаити и Никарагуа въехать в страну, если они имели финансовых спонсоров. В понедельник администрация Трампа быстро закрыла одну программу, которая позволяла мигрантам вьезжать с помощью правительственной программы, известной как CBP One.
До этого Трамп приказал подготовить план для войск для поддержки пограничной миссии с Мексикой. Распоряжение последовало за объявлением чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
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