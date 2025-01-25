У Трампа приостанавливают программы приема украинцев в США

Чиновники Министерства внутренней безопасности приказали приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно поселиться в США. Приказ касается, в частности, и ключевой инициативы, которая обеспечивает въезд для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Директива, содержащаяся в электронном письме, направленном высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции США в четверг и полученном The New York Times, требует немедленного прекращения "окончательных решений" по заявкам, связанным с программами, пока администрация рассматривает их и принимает решение прекращать ли их.

"Объем программ, упомянутых в паузе, огромен, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых из самых нестабильных и безнадежных мест в мире. Кроме Украины, пострадавшей от лет войны, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы", - пишет издание.

Решение, как отмечают журналисты, также указывает на то, что администрация Трампа планирует провести "широкое подавление" широкого спектра программ, которые позволяли людям временно въезжать в страну.

В свою очередь, представители администрации заявили, что президент Трамп считает, что многие программы никогда не были законными.

Запрет на въезд для украинцев в США

Среди списка программ, которые планируют приостановить, есть инициатива времен бывшего президента США Джо Байдена "Единение ради Украины", которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в Соединенные Штаты, если они имели финансовых спонсоров. По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года по программе в страну въехали более 150 тысяч украинцев.

В частности, со вчерашнего дня в группах для украинцев в США пользователи массово оставляют сообщения, что их родственникам или знакомым, которых они должны были принять в США по программе U4U, приходят отказы в разрешении на въезд. Многих украинцев, которые направлялись в США, новые требования миграционного ведомства застали буквально в пути