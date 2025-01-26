Фото: USAID в Украине получила распоряжение приостановить все проекты (Getty Images

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить проекты и их финансирование. Распоряжение издал Государственный департамент США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".