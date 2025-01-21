ua en ru
Вт, 21 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп приостановил выделение США финансовой помощи другим странам

Вторник 21 января 2025 07:58
UA EN RU
Трамп приостановил выделение США финансовой помощи другим странам Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи. За это время будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Издание отмечает, что не совсем понятно, какие объемы помощи будут остановлены этим указом, ведь финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом и должно быть выделено, если средства не потеряны.

В указе, который подписал Трамп, говорится о том, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям".

Отмечается, что это "служит дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных государствах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

В результате, Трамп заявил, что "никакая дальнейшая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован со внешней политикой президента Соединенных Штатов".

Безопасность, сила, процветание

На прошлой неделе государственный секретарь Марко Рубио заявил членам Сенатского комитета по международным отношениям во время слушаний по утверждению указа, что "каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем, и каждая политика, которую мы проводим, должны быть оправданы ответом на три простых вопроса".

"Делает ли это Америку более безопасной? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?", - сказал он.

Подписанный Трампом указ оставляет за Рубио либо назначенным им лицом право принимать такие решения после консультаций с Административно-бюджетным управлением. Главными ведомствами, осуществляющими надзор за иностранной помощью, являются Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID).

Трамп долгое время выступал против иностранной помощи, несмотря на то, что такая помощь обычно составляет около 1% федерального бюджета. Исключения составляют чрезвычайные обстоятельства, такие как предоставление Украине оружия на миллиарды долларов.

Новый президент критически относился к объему помощи, предоставленной Украине для укрепления ее обороноспособности против вторжения России.

Инаугурация и первые указы Трампа

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа на пост президента США.

После вхождения в Белый дом, глава государства подписал ряд указов.

В частности, он помиловал всех своих сторонников, которые штурмовали Капитолий 6 января 2021 года, ввел чрезвычайное положение в энергетике страны, ввел усиленный контроль за нелегальной миграцией на границе с Мексикой и учредил другие меры.

Подробнее о первых важных указах Трампа на посту президента США, - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб
DAILY
Подальше от Москвы. Как война изменила украинский книжный рынок
Катерина Гончарова, Юлия Гаюк Подальше от Москвы. Как война изменила украинский книжный рынок