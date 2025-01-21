Трамп приостановил выделение США финансовой помощи другим странам

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи. За это время будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Издание отмечает, что не совсем понятно, какие объемы помощи будут остановлены этим указом, ведь финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом и должно быть выделено, если средства не потеряны.

В указе, который подписал Трамп, говорится о том, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям".

Отмечается, что это "служит дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных государствах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

В результате, Трамп заявил, что "никакая дальнейшая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован со внешней политикой президента Соединенных Штатов".

Безопасность, сила, процветание

На прошлой неделе государственный секретарь Марко Рубио заявил членам Сенатского комитета по международным отношениям во время слушаний по утверждению указа, что "каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем, и каждая политика, которую мы проводим, должны быть оправданы ответом на три простых вопроса".

"Делает ли это Америку более безопасной? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?", - сказал он.

Подписанный Трампом указ оставляет за Рубио либо назначенным им лицом право принимать такие решения после консультаций с Административно-бюджетным управлением. Главными ведомствами, осуществляющими надзор за иностранной помощью, являются Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID).

Трамп долгое время выступал против иностранной помощи, несмотря на то, что такая помощь обычно составляет около 1% федерального бюджета. Исключения составляют чрезвычайные обстоятельства, такие как предоставление Украине оружия на миллиарды долларов.

Новый президент критически относился к объему помощи, предоставленной Украине для укрепления ее обороноспособности против вторжения России.