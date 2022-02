Саміт "Дії", презентація Samsung та ЄС проти Цукерберга: головне зі світу технологій

Саміт "Дії" з нагоди її 2-річчя

Під час виставки Міністерство цифрової трансформації презентувало нові послуги застосунку та деякі оновлення. Серед них:

функція опитування;

шеринг техпаспорту;

автоматичний дозвіл на будівництво;

реєстрація місця проживання;

продовженні і припинення грошової допомоги ВПО;

довідка про несудимість;

запуск правового режиму "Дія.City".

Мобільні оператори готують для пенсіонерів нові пільгові тарифи

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв безкоштовні смартфони усім людям старше 60 років, які вакцинувалися від коронавірусу.

Мобільні оператори, а саме lifecell, Vodafone та "Київстар" вже розпочали обговорення з Міністерством цифрової трансформації щодо пільгових тарифів для пенсіонерів. Поки що деталі не фіналізовані.

Водночас РБК-Україна написало й про альтернативи, які запропонували оператори.

Топ-5 смартфонів для літніх людей

Обрати якісний гаджет доволі непросто. Ще важче, коли ви обираєте смартфон не собі, а комусь в якості подарунку. Більшість дорослих скаже, що головне, аби пристрій телефонував. Однак, не усі розуміють справжні можливості сучасних мобільних телефонів.

РБК-Україна описало на що варто звернути увагу під час придбання гаджету та запропонувало моделі, на які обов’язково варто звернути увагу.

Ілон Маск презентував надважку ракету Starship

Засновник SpaceX провів презентацію щодо надважкої ракети Starship. Водночас це стало перше оновлення інформації про неї за останні декілька років.

Космічний корабель застосовуватимуть для польотів на Місяць та колонізації Марсу. Компанія планує остаточно підготувати ракету до першого орбітального польоту. Тим часом Федеральне авіаційне управління США повинно надати дозвіл на запуск апарату вже в березні поточного року.

В майбутньому Маск розраховує здійснювати щонайменше до трьох запусків на день.

Samsung презентувала флагманську лінійку S22

Компанія Samsung провела Galaxy Unpacked - захід, який тішить шанувальників компанії новинками раз у два роки.

Цього ж разу техногігант продемонстрував нову флагманську лінійку S22 та його старші моделі - S22+ й S22 Ultra.

Також були розкриті й характеристики планшетів серії Tab S8.

Власники автомобілів Tesla скаржаться на "фантомне" гальмування

У жовтні 2021 року Tesla відкликала версію програмного забезпечення Full Self-Driving через "фантомне" гальмування у її автомобілів. Однак, кількість інцидентів лише зросла.

За останні три місяці компанії стало відомо про 107 випадків помилкового спрацювання системи автоматичного екстреного гальмування.

Більшість водіїв відзначає, що "фантомне" гальмування спрацьовувало через систему попередження про попереднє зіткнення.

Тим часом Національна адміністрація безпеки дорожнього руху обіцяє відреагувати після оцінки ситуації на основі ризиків для водіїв.

Meta вводить нові функції для VR через скарги на домагання

Нещодавно видання Daily Mail розповіло історію 43-річної жінки, яка поскаржилась на неприємний інцидент у сервісі Horizon Venues. За її словами, під час гри, персонажі інших гравців обліпили її з усіх сторін та почали відпускати непристойні репліки у її бік.

Вже через деякий час Meta заявила про запровадження функції особистого простору, яка визначає особисті межі навколо вашого аватару. Це змусить триматися одне від одного на відстані.

Функція буде ввімкнутою за замовчуванням.

iMac може отримати функцію Face ID

Ще у 2020 році ентузіасти знайшли "натяки" в операційній системі macOS Big Sur, які підтверджують те, що iMac може отримати функцію розпізнавання облич.

"Наразі технології вбудовування Face ID у тонкі дисплеї MacBook не існує. Тому, якщо Face ID з'явиться на Mac, я думаю, що спочатку він буде на iMac або зовнішньому моніторі. Apple безперечно працює над цим, але час покаже, чи запустять вони його", - відзначив журналіст видання Bloomberg Марк Гурман.

У Європі відреагували на погрози заблокувати Facebook та Instagram

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер відреагували на погрози від Meta щодо блокування її продуктів на території ЄС. Вони розповіли про своє "фантастичне" життя після відмови від користування соціальними платформами компанії.

Водночас Ле Мер зауважив, що ЄС не планує йти на поступки Цукербергу, а життя в Європі стане лише кращим, якщо компанія все ж заблокує доступ до своєї продукції.

Nintendo презентувала новинки для Switch

Компанія Nintendo провела першу презентацію Direct у 2022 році.

Під час виставки ми побачили низку нових ігор та рімейків старих франшиз. Свого часу більшість з них була доступною лише для власників PlayStation.

Компанія також показала й Switch Sports - серію спортивних ігор, яка колись розкрила можливості консолі Wii. Зрештою, нову частину серії The Legend of Zelda: Breath of the Wild ми так і не побачили.