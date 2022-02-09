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Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra: характеристики смартфона

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Київ, Середа 09 лютого 2022 17:15
Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra: характеристики смартфона Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Сурепін

Компанія Samsung провела презентацію Samsung Unpacked. Головним гаджетом заходу став флагманський смартфон Galaxy S22 Ultra.

Що відомо про смартфон - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Смартфон отримав 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення в 120 Гц. За якість зображення і комфортний оку світло відповідає штучний інтелект.

Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Віталій Носач, РБК-Україна)

Samsung Galaxy S22 Ultra отримав відразу 4 камери на задній панелі. Серед них: 12-мегапіксельна ширококутна камера, 108-мегапіксельна камера, а також два 10-мегапіксельних телеоб'єктива. Фронтальна камера отримала 40 мегапікселів.

Важить пристрій 229 грам. Габарити смартфона: 77,9х163,3х8, 9 міліметра.

Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Віталій Носач, РБК-Україна)

Само собою, смартфон підтримує бездротову зарядку. Також зарядити новинку можна буде через 45 Вт адаптер. Об'єм акумулятора становить 5000 мАг. Смартфон захищений від води по класу IP68.

Samsung Galaxy S22 Ultra представлений в чотирьох кольорах: білому, чорному, кораловому і блакитному. Пристрій доступний для покупки в наступних варіантах:

  • 8 Гб оперативної пам'яті + 128 Гб внутрішньої пам'яті
  • 12 Гб оперативної пам'яті + 256 Гб внутрішньої пам'яті
  • 12 Гб оперативної пам'яті + 512 Гб внутрішньої пам'яті
  • 12 Гб оперативної пам'яті + 1 Тб внутрішньої пам'яті
Фото: Samsung показала флагман Galaxy S22 Ultra (Віталій Носач, РБК-Україна)

Офіційно версія на 1 Тб в Україні продаватися не буде. Вартість інших модифікацій представлена нижче:

  • 8/128 ГБ-39 999 грн
  • 12/256 ГБ-41 999 грн
  • 12/512 ГБ-45 999 грн

Раніше видання РБК-Україна повідомляло про ціни Samsung Galaxy S22.

Крім звичайної презентації, Samsung провела захід у метавсесвіту.

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