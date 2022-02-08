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Європу цим не налякати: у ЄС відреагували на погрози Цукерберга заблокувати соцмережі

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Вівторок 08 лютого 2022 14:13
Європу цим не налякати: у ЄС відреагували на погрози Цукерберга заблокувати соцмережі Фото: у ЄС відреагували на погрози Цукерберга заблокувати соцмережі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер відреагували на погрози засновника Meta Марка Цукерберга заблокувати продукцію його компанії на території Європи. Заявили, що їм добре живеться й без Facebook.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Після злому я жив без Facebook і Twitter протягом чотирьох років, і життя було фантастичним", - заявив Хабек.

Тим часом міністр фінансів Франції підтримав колегу та відзначив, що ЄС не піде на поступки заради соціальних мереж та й загалом Європі було б, нібито, краще без Facebook.

"Я можу підтвердити, що життя дуже хороше без Facebook і що ми дуже добре жили б без Facebook. Цифрові гіганти повинні розуміти, що Європейський континент чинитиме опір і підтверджуватиме свій суверенітет", - відзначив Бруно Ле Мер.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало причину через яку Instagram й Facebook можуть заблокувати на території Європи.

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